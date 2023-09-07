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Reuters: ВС США передислоцируют часть войск и техники в Нигере

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Вооружённые силы США передислоцируют часть своих войск и техники в Нигере, а также выведут из страны часть неосновного персонала.
Reuters: ВС США передислоцируют часть войск и техники в Нигере
  • Gettyimages.ru
  • © Bo Zaunders

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, это первые серьёзные действия Вашингтона в Нигере с начала переворота в июле.

«Пентагон перемещает некоторых военных и оборудование внутри Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала в целях предосторожности», — говорится в публикации.

По словам источника, войска США переместят с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США рассматривают вариант физического устранения лидеров, пришедших к власти в Нигере.

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