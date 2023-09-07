В Польше сообщили о четырёхкратном росте оборонных расходов с 2015 года

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил о четырёхкратном росте оборонных расходов страны с 2015 года.

«Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году — 37 млрд, в 2024 году — более 150 млрд злотых, около 155 млрд (около $36 млрд). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%», — цитирует его РИА Новости.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2022 году стали самыми высокими за восемь лет.

В конце марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.