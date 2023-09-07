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В Польше сообщили о четырёхкратном росте оборонных расходов с 2015 года

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Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил о четырёхкратном росте оборонных расходов страны с 2015 года.
В Польше сообщили о четырёхкратном росте оборонных расходов с 2015 года
  • globallookpress.com
  • © Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

«Я сравниваю 2015 год и 2024 год. В 2015 году — 37 млрд, в 2024 году — более 150 млрд злотых, около 155 млрд (около $36 млрд). Это плюс-минус увеличение в четыре раза, рост на 400%», — цитирует его РИА Новости.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2022 году стали самыми высокими за восемь лет.

В конце марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.

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