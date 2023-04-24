SIPRI: военные расходы в мире в 2022 году стали самыми высокими за восемь лет
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Отмечается, что ежегодный рост мировых оборонных расходов фиксируется с 2015 года.
Лидерами по оборонным затратам являются Соединённые Штаты, КНР, Россия, Индия и Саудовская Аравия, пишет РИА Новости.
По данным SIPRI, на указанные государства пришлось около 63% от глобального объёма расходов в сфере ВПК.
Также в исследовании говорится, что рост военных расходов в первую очередь связан с украинским кризисом.
В конце марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.