SIPRI: военные расходы в мире в 2022 году стали самыми высокими за восемь лет

Военные расходы в мире в 2022 году увеличились на 3,7%, став самыми высокими за восемь лет — $2,224 трлн. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Отмечается, что ежегодный рост мировых оборонных расходов фиксируется с 2015 года. Лидерами по оборонным затратам являются Соединённые Штаты, КНР, Россия, Индия и Саудовская Аравия, пишет РИА Новости. По данным SIPRI, на указанные государства пришлось около 63% от глобального объёма расходов в сфере ВПК. Также в исследовании говорится, что рост военных расходов в первую очередь связан с украинским кризисом. В конце марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.