Министр финансов Марченко: оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.

Заявление Марченко опубликовала пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, сейчас украинский госбюджет получает 80 млрд гривен ($2,1 млрд) доходов, а на «военную кампанию тратится 130 млрд гривен ($3,5 млрд) в месяц».

Также он заявил о важности сбора запланированных налогов в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).