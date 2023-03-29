Министр финансов Марченко: оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд
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Заявление Марченко опубликовала пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.
По его словам, сейчас украинский госбюджет получает 80 млрд гривен ($2,1 млрд) доходов, а на «военную кампанию тратится 130 млрд гривен ($3,5 млрд) в месяц».
Также он заявил о важности сбора запланированных налогов в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).