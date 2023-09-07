Узнать больше

В США создали план применения ИИ для обеспечения кибербезопасности

Короткая ссылка
Агентство национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов разработало план применения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для обеспечения кибербезопасности.
В США создали план применения ИИ для обеспечения кибербезопасности
  • Gettyimages.ru
  • © MivPiv

Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на заявления директора АНБ, главы Кибернетического командования США генерала Пола Накасоне.

«В основном мы используем искусственный интеллект для нашей разведывательной миссии, однако мы бы посмотрели на него в рамках нашей миссии по обеспечению кибербезопасности», — уточнил Накасоне.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.

Также сообщалось, что армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить