В США создали план применения ИИ для обеспечения кибербезопасности
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Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на заявления директора АНБ, главы Кибернетического командования США генерала Пола Накасоне.
«В основном мы используем искусственный интеллект для нашей разведывательной миссии, однако мы бы посмотрели на него в рамках нашей миссии по обеспечению кибербезопасности», — уточнил Накасоне.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.
Также сообщалось, что армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности.