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Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.

«Профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются», — сказал Шадаев.

По его словам, министерство готовит обновление с учётом текущего уровня угроз.

Кроме того, министр отметил, что кибербезопасность является одной из самых востребованных специальностей в сфере IT, на которые поступают абитуриенты.

«Считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза», — цитирует Шадаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности.

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