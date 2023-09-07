Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.

«Профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются», — сказал Шадаев.

По его словам, министерство готовит обновление с учётом текущего уровня угроз.

Кроме того, министр отметил, что кибербезопасность является одной из самых востребованных специальностей в сфере IT, на которые поступают абитуриенты.

«Считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза», — цитирует Шадаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности.