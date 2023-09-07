Генсек НАТО прокомментировал инцидент с дроном на территории Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с дроном на территории Румынии.

Как сообщает РИА Новости, он заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

«Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО с Украиной, следствие продолжается… У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждём результатов расследования», — сказал он на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что информировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении на территории страны обломков, которые могут быть частями дронов.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.