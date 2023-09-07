Рябков назвал идею создания безъядерной зоны в Европе далёкой от реальности
- РИА Новости
«Ничего более далёкого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону», — приводит РИА Новости слова Рябкова на пресс-подходе в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.
Он не исключил, что вскоре, напротив, могут появиться свидетельства эскалационного курса стран Запада, которые противоречат философии ядерного разоружения.
Ранее Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.