Рябков назвал идею создания безъядерной зоны в Европе далёкой от реальности

Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе является максимально далёкой от реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Ничего более далёкого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону», — приводит РИА Новости слова Рябкова на пресс-подходе в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

Он не исключил, что вскоре, напротив, могут появиться свидетельства эскалационного курса стран Запада, которые противоречат философии ядерного разоружения.

Ранее Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.