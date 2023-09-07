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Рябков назвал идею создания безъядерной зоны в Европе далёкой от реальности

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Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе является максимально далёкой от реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков назвал идею создания безъядерной зоны в Европе далёкой от реальности
  • РИА Новости

«Ничего более далёкого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону», — приводит РИА Новости слова Рябкова на пресс-подходе в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

Он не исключил, что вскоре, напротив, могут появиться свидетельства эскалационного курса стран Запада, которые противоречат философии ядерного разоружения.

Ранее Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.

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