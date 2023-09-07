Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС
«Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну... Русские просто решили выжидать», — сказал Макгрегор.
При этом, по его словам, российская позиция заключается в том, чтобы подождать ещё немного и понаблюдать, «как всё это рушится».
«Думаю, что ЕС в беде», — цитирует полковника РИА Новости.
Ранее Макгрегор заявил, что США создают армию, которая не умеет воевать.
Также Макгрегор призвал президента США Джо Байдена побудить украинские власти начать переговоры с Россией.