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Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что для Украины всё уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет.

«Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну... Русские просто решили выжидать», — сказал Макгрегор.

При этом, по его словам, российская позиция заключается в том, чтобы подождать ещё немного и понаблюдать, «как всё это рушится».

«Думаю, что ЕС в беде», — цитирует полковника РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил, что США создают армию, которая не умеет воевать.

Также Макгрегор призвал президента США Джо Байдена побудить украинские власти начать переговоры с Россией.

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