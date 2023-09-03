Экс-советник главы Пентагона призвал Байдена начать переговоры по Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена побудить украинские власти начать переговоры с Россией.

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве, нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки» — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Макгрегор подчеркнул, что экономика США слабеет, в стране растёт уровень преступности и наблюдается миграционный кризис.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что на Россию и Украину необходимо оказать давление с целью запуска переговорного процесса.