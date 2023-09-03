Узнать больше

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Москву и Киев ради переговоров

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что на Россию и Украину необходимо оказать давление с целью запуска переговорного процесса.
Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Москву и Киев ради переговоров
  • Gettyimages.ru

Такое мнение политик высказал в беседе с газетой 20minutos.

По мнению Стубба, на Москву должны оказать давление Китай и крупнейшие восточные и южные страны.

«Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров», — подчеркнул он.

По мнению Стубба, давление в любом случае придётся оказать на обе стороны конфликта.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить