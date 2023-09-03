Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Москву и Киев ради переговоров

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что на Россию и Украину необходимо оказать давление с целью запуска переговорного процесса.

Такое мнение политик высказал в беседе с газетой 20minutos.

По мнению Стубба, на Москву должны оказать давление Китай и крупнейшие восточные и южные страны.

«Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (президентом Украины Владимиром. — RT) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров», — подчеркнул он.

По мнению Стубба, давление в любом случае придётся оказать на обе стороны конфликта.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.