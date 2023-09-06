МИД России призвал Молдавию отказаться от политизации взаимодействия в энергетике

Российская сторона призывает власти Молдавии воздержаться от политизации взаимодействия в сфере энергетики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призываем официальный Кишинёв... воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», — говорится в заявлении.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом». По его словам, это результат «комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями».

При этом он отметил, что долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» по состоянию на конец марта 2022 года составил $709 млн.

Позднее в «Газпроме» сообщили, что компания категорически не согласна с утверждениями Молдавии о долге республики перед компанией и намерена отстаивать свои права всеми возможными способами.