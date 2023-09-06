Пентагон уверен в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединённые Штаты уверены в «ответственном» применении Вооружёнными силами Украины снарядов с обеднённым ураном при их возможной поставке.

Её слова приводит телеканал CNN.

По словам Сингх, эти снаряды входят в танковый боекомплект не только в США, но и других странах.

«И если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно», — сказала она.

Как ранее сообщила Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена 6 сентября объявит о поставках украинской армии бронебойных снарядов с обеднённым ураном.