Пентагон уверен в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обеднённым ураном
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Её слова приводит телеканал CNN.
По словам Сингх, эти снаряды входят в танковый боекомплект не только в США, но и других странах.
«И если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно», — сказала она.
Как ранее сообщила Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена 6 сентября объявит о поставках украинской армии бронебойных снарядов с обеднённым ураном.