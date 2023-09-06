Администрация президента США Джо Байдена 6 сентября объявит о поставках украинской армии бронебойных снарядов с обеднённым ураном, пишет Politico со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация Байдена впервые отправит на Украину спорные боеприпасы с обеднённым ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду», — сообщает издание.

Как утверждается, решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу поставок этого вида боеприпасов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.