Politico: администрация США объявит о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном
- AP
«По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация Байдена впервые отправит на Украину спорные боеприпасы с обеднённым ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду», — сообщает издание.
Как утверждается, решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу поставок этого вида боеприпасов.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.
Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.