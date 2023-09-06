Папа Франциск призвал католиков посвятить молитву Розария миру на Украине

Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы в октябре католики посвятили традиционную молитву Розария миру на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

В ответ на обращённую к нему просьбу папа Франциск «выразил желание, чтобы в октябре, особенно в святилищах, молитва Розария была посвящена миру и миру на Украине».

Ранее сообщалось, что в украинском МИД осудили речь Папы Римского о великой России во время Всероссийской встречи католической молодёжи.

В свою очередь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин сообщил в беседе с RT, что для Папы Римского не существует темы отмены России.