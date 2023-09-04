Папа Римский заявил, что его слова о величии России относились к культуре

Папа Римский Франциск рассказал, что его слова о величии России относились к богатой культуре и историческому наследию страны.

«Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле», — приводит его слова ANSA.

Понтифик подчеркнул, что хотел призвать перенять историческое наследие России, а российская культура — «богата и прекрасна».

Ранее сообщалось, что в украинском МИД осудили речь Папы Римского о великой России во время Всероссийской встречи католической молодёжи.

В свою очередь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин сообщил в беседе с RT, что для Папы Римского не существует темы отмены России.