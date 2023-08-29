Религиовед Лункин: для Папы Римского не существует темы отмены России

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что в украинском МИД осудили речь Папы Римского Франциска о великой России, которая была произнесена на Всероссийской встрече католической молодёжи.

«Речь папы, посвящённая встрече с российской католической молодёжью, была основана на идее особой миссии молодёжи, но в контексте выстраивания мостов между людьми, между странами и между поколениями. В связи с этим я думаю, что Папа Франциск уделил внимание российским историческим традициям, которые связаны с великими людьми... Для папы важно было сказать о том, что Россия — это часть европейской цивилизации», — пояснил эксперт.

По его словам, для Папы Франциска «не существует темы отмены России».

«Я думаю, что папа не задумывался по поводу реакции на Западе или со стороны Украины. Я думаю, что его давно не беспокоит то, как реагирует Киев. Высказывание официальных представителей Киева и реакция на Папу Франциска напоминает реакцию шпаны из подворотни на большого человека и авторитетного религиозного и духовного деятеля. Католическая позиция тоже не без изъянов, но сам Франциск старается выдерживать определённый баланс сил», — заключил собеседник RT.

Ранее в украинском МИД осудили речь Папы Римского Франциска о великой России, которая была произнесена на Всероссийской встрече католической молодёжи.

В ходе встречи, которая прошла в пятницу, 25 августа, понтифик призвал российскую молодёжь не забывать своё наследие. Он отметил, что они являются наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещённой Российской империи.