Специалисты рассказали об атаковавших катамаран кругосветной экспедиции акулах

Директор туристического центра «Полярный Круг», инструктор подводного плавания кандидат биологических наук Михаил Сафонов и профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин в беседе с RT прокомментировали информацию о том, что катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы.

«Сигарные, или светящиеся, акулы, по-английски их называют куки-каттер (cookie cutter), что обозначает название формочки для выпекания печенья, потому что следы, которые оставляют эти акулы на теле жертвы от своих челюстей, похожи по размеру и форме на эти формочки», — рассказал Сафонов.

По его словам, это небольшие рыбы размером около 40 см, которые внешне не похожи на акул, но тем не менее относятся к хрящевым рыбам-акулам.

«Живут на больших глубинах, в темноте. В ночное время могут подниматься к поверхности и нападать на крупных обитателей моря: китов, дельфинов, тюленей, крупных рыб, скатов, тунцов, к которым они присасываются приспособленными губами, и очень острыми зубами, совершая вращательные движения корпусом, выкусывают кусок кожи с мясом, оставляя идеально ровные круглой формы отверстия, диаметром до 5 см», — объяснил эксперт.

Он не исключил того, что сигарные акулы могут ночью напасть на судно, «перепутав его с кормовым объектом».

«После того как акула откусит кусок ПВХ от надувного баллона катамарана, понятно, что она его выплюнет, но может решить, что попала в неудачное место с первого раза, и повторит попытку. Укусы таких сигарных акул вполне могут продырявить тонкую ткань надувного баллона и привести к потере воздуха, как к результату, набору воды в надувную ёмкость, что может привести к его затоплению», — добавил Сафонов.

При этом, по мнению профессора кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилла Кузищина, куки-каттер — это глубоководная акула и маловероятно, чтобы она напала на катамаран.

Он также подчеркнул, что из тех сообщений, что есть в СМИ, это «нападение крупной акулы».

«Какой угодно, в океане их много может быть: длиннопёрые акулы-мако или что-то ещё. Я думаю, что это другая акула и вид определён неправильно», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы.

Как сообщила РИА Новости руководитель берегового штаба Юлия Калюжная, это были акулы куки-каттеры.