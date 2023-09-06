Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане
Информация об этом появилась в Telegram-канале экспедиции.
«Экипаж... в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 кмк юго-востоку от Кэрнса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажу удалось спастись, но судно потеряно.
Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен.
В июне россиянин погиб при нападении акулы в Египте.