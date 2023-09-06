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Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

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Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале экспедиции.

«Экипаж... в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 кмк юго-востоку от Кэрнса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажу удалось спастись, но судно потеряно.

Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен.

В июне россиянин погиб при нападении акулы в Египте. 

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