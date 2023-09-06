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В Румынии заявили о готовности помочь Молдавии из-за «гибридных атак»

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Молдавия сталкивается с гибридными атаками, которые нацелены на смену режима и отказ от «европейского пути», уверен министр обороны Румынии Анджел Тылвар. По его словам, румынская сторона будет поддерживать молдавских коллег.
В Румынии заявили о готовности помочь Молдавии из-за «гибридных атак»
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«Республика Молдова является объектом действий гибридного типа, которые призваны дестабилизировать её, отклонить от европейского пути», — сказал он в интервью Agerpres.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой официально признать, что молдавского языка не существует.

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

Также председатель парламента Молдавии Игорь Гросу выразил озабоченность тем, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке.

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