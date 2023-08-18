Премьер Румынии просит Украину признать, что молдавского языка «не существует»

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой официально признать, что молдавского языка не существует.

Об этом сообщает портал Capital.

Чолаку в беседе с украинским премьером призвал к соблюдению прав и свобод румын на Украине.

Он также попросил Киев признать, что молдавского языка не существует, а также принять все административные меры по этому поводу.

«Касательно проблемы так называемого молдавского языка я возобновил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры», — сказал политик.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии, так как «местные начальники её продали Румынии».

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

Также председатель парламента Молдавии Игорь Гросу выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке.