Медведев: России нет смысла ни о чём разговаривать с нынешними властями Молдавии

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии.
Медведев: России нет смысла ни о чём разговаривать с нынешними властями Молдавии
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

«Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается... А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что российским властям «нет смысла ни о чём разговаривать» с Кишинёвом.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.

19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

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