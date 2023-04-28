Медведев: России нет смысла ни о чём разговаривать с нынешними властями Молдавии
- РИА Новости
- © Юлия Зырянова
«Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается... А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии», — написал он в Telegram.
Медведев отметил, что российским властям «нет смысла ни о чём разговаривать» с Кишинёвом.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.
19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.