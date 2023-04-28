Медведев: России нет смысла ни о чём разговаривать с нынешними властями Молдавии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии.

«Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается... А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что российским властям «нет смысла ни о чём разговаривать» с Кишинёвом.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.

19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.