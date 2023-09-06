МИД: идеи ООН не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России

Новые предложения ООН по зерновой сделке не новы и не могут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — говорится в сообщении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.