Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков выразил мнение, что сегодня украинское общество живёт по законам тоталитарной секты.

«Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям», — цитирует его РИА Новости.

При этом Бобков подчеркнул, что украинцы сегодня находится «под информационным колпаком и психологическим давлением».

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев.

Также политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.