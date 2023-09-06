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Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Украина живёт по законам тоталитарной секты

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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков выразил мнение, что сегодня украинское общество живёт по законам тоталитарной секты.

«Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям», — цитирует его РИА Новости.

При этом Бобков подчеркнул, что украинцы сегодня находится «под информационным колпаком и психологическим давлением».

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев.

Также политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.

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