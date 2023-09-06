Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Украина живёт по законам тоталитарной секты
«Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям», — цитирует его РИА Новости.
При этом Бобков подчеркнул, что украинцы сегодня находится «под информационным колпаком и психологическим давлением».
Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев.
Также политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.