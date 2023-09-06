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Режиссёр Лопатёнок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч украинцев

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Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников виновен в смерти сотен тысяч украинцев.

Об этом он написал в соцсети X.

«Попрощайтесь с человеком, который... несёт ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников», — сказал Лопатёнок.

При этом он упомянул, что теперь Резников назначается послом в Великобритании, «чтобы наслаждаться жизнью».

Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку министра обороны Украины Резникова.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от нового главы Минобороны Украины.

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