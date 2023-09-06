Режиссёр Лопатёнок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч украинцев
Об этом он написал в соцсети X.
«Попрощайтесь с человеком, который... несёт ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников», — сказал Лопатёнок.
При этом он упомянул, что теперь Резников назначается послом в Великобритании, «чтобы наслаждаться жизнью».
Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку министра обороны Украины Резникова.
Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от нового главы Минобороны Украины.