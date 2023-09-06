Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

Более 3 млн. украинцев могут не вернуться на родину из-за границы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины.

Отмечается, что такое количество равно почти 8,8% населения страны до начала конфликта.

По данным агентства, в зависимости от длительности конфликта эта цифра может вырасти.

Ранее сообщалось, что Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек.

Также стало известно, что страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт.