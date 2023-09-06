Узнать больше

Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

Короткая ссылка
Более 3 млн. украинцев могут не вернуться на родину из-за границы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины.

Отмечается, что такое количество равно почти 8,8% населения страны до начала конфликта.

По данным агентства, в зависимости от длительности конфликта эта цифра может вырасти.

Ранее сообщалось, что Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек.

Также стало известно, что страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить