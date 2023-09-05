Погранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек
- AFP
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Его слова приводит агентство УНН.
«В среднем около 20—30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы», — рассказал Демченко.
По его словам, речь в основном идёт о мужчинах с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд с Украины.
Чиновник добавил, что с февраля прошлого года пограничники задержали около 14 600 человек, пытавшихся незаконно уехать с Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе ВСУ.
Польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.