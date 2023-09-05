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Погранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек

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Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники каждый день задерживают от 20 до 30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста.
Погранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Его слова приводит агентство УНН.

«В среднем около 20—30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы», — рассказал Демченко.

По его словам, речь в основном идёт о мужчинах с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд с Украины.

Чиновник добавил, что с февраля прошлого года пограничники задержали около 14 600 человек, пытавшихся незаконно уехать с Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе ВСУ.

Польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.

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