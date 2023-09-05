Погранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть 20—30 человек

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники каждый день задерживают от 20 до 30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста.

Его слова приводит агентство УНН.

«В среднем около 20—30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы», — рассказал Демченко.

По его словам, речь в основном идёт о мужчинах с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд с Украины.

Чиновник добавил, что с февраля прошлого года пограничники задержали около 14 600 человек, пытавшихся незаконно уехать с Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе ВСУ.

Польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.