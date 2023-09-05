Пентагон: США пока нечего сообщить о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что властям Соединённых Штатов на данный момент нечего сообщить о возможной отправке Вооружённым силам Украины снарядов с обеднённым ураном.

AP

«Мне нечего объявить на сегодняшний день по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости. Ранее в Reuters заявили, что США впервые передадут Украине боеприпасы с обеднённым ураном.