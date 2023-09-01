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Reuters: США впервые передадут Украине боеприпасы с обеднённым ураном

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Администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и двух американских чиновников.

Отмечается, что снаряды войдут в новый пакет военной помощи Киеву, о нём будет объявлено на следующей неделе.

«Боеприпасами можно будет стрелять из американских танков Abrams, которые, по данным знакомого с ситуацией источника, ожидаются на Украине в ближайшие недели», — говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет Киеву $250 млн военной помощи.

В новый пакет войдут ракеты для средств ПВО и систем HIMARS.

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