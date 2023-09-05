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Германия предоставила украинской армии очередной пакет военной помощи

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Власти Германии поставили Вооружённым силам Украины очередной пакет военной помощи.
Германия предоставила украинской армии очередной пакет военной помощи
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на германское правительство.

В новый пакет, в частности, вошли более 10 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, свыше 8,5 млн патронов, 32 грузовика Zetros, а также бронированный мостоукладчик Beaver.

30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1 и 16 беспилотных комплексов для разведки Vector.

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