Германия предоставила украинской армии очередной пакет военной помощи
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Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на германское правительство.
В новый пакет, в частности, вошли более 10 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, свыше 8,5 млн патронов, 32 грузовика Zetros, а также бронированный мостоукладчик Beaver.
30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1 и 16 беспилотных комплексов для разведки Vector.