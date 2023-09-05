Узнать больше

Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков Запада по Украине

Короткая ссылка
СБ ООН превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине.
Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков Запада по Украине
  • globallookpress.com
  • © Manuel Elias/UN Photo

Об этом заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.

«По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить