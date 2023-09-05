Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков Запада по Украине
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- © Manuel Elias/UN Photo
Об этом заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.
«По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.