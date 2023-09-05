Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков Запада по Украине

СБ ООН превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине.

Об этом заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.

«По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.