Небензя: ряд стран используют санкции под эгидой ООН для давления на неугодных
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Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«Ни для кого не секрет, что санкционные режимы задействуются некоторыми государствами в качестве рычагов политического давления, причём под международным ооновским зонтиком», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкций.