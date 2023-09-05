Небензя: ряд стран используют санкции под эгидой ООН для давления на неугодных

Ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.

Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Ни для кого не секрет, что санкционные режимы задействуются некоторыми государствами в качестве рычагов политического давления, причём под международным ооновским зонтиком», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкций.