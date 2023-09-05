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Небензя: ряд стран используют санкции под эгидой ООН для давления на неугодных

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Ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.
Небензя: ряд стран используют санкции под эгидой ООН для давления на неугодных
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Ни для кого не секрет, что санкционные режимы задействуются некоторыми государствами в качестве рычагов политического давления, причём под международным ооновским зонтиком», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкций.

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