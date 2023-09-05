Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России
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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«28 августа Генеральный секретарь ООН (Антониу. — RT) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган отметил, что в ООН также работают над вопросом страхования судов.
Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.