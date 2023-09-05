Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России

Организация Объединённых Наций предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате продовольствия из России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«28 августа Генеральный секретарь ООН (Антониу. — RT) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что в ООН также работают над вопросом страхования судов.

Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.