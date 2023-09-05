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Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России

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Организация Объединённых Наций предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате продовольствия из России.
Эрдоган: ООН предложила производную от SWIFT оплату продовольствия из России
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«28 августа Генеральный секретарь ООН (Антониу. — RT) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что в ООН также работают над вопросом страхования судов.

Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.

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