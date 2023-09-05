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Aydınlık: новый министр обороны Украины станет исполнителем планов США в регионе

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Обозреватели газеты Aydınlık заявили, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе.

«Умеров… — политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе», — говорится в публикации.

Кроме того, в газете подчеркнули, что часть средств, которые Умеров получает от иностранных государств, он «использует в личных целях».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост депутата от партии «Голос» Рустема Умерова.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Умеров завербован США.

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