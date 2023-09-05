Figaro: желание Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО раздражает США
Об этом пишет Pledgetimes.
По словам Жирара, во время саммита НАТО Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах.
«Вашингтон этого не хотел. Это вызвало раздражение у США», — говорится в публикации.
При этом обозреватель выразил мнение, что США могут иметь желают найти мирное решение украинском конфликту.
Ранее военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО.
В The Atlantic отмечали, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине.