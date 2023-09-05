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Figaro: желание Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО раздражает США

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Обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар заявил, что желание украинского президента Владимира Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО вызывает раздражение у США.

Об этом пишет Pledgetimes.

По словам Жирара, во время саммита НАТО Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах.

«Вашингтон этого не хотел. Это вызвало раздражение у США», — говорится в публикации.

При этом обозреватель выразил мнение, что США могут иметь желают найти мирное решение украинском конфликту.

Ранее военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО.

В The Atlantic отмечали, что НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине.

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