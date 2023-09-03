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The Atlantic: НАТО может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине

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Североатлантический альянс может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине, пишет издание The Atlantic.

«Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведёт к расколу Североатлантического альянса», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, европейские страны окажутся не готовыми к такому развитию событий.

Кроме того, говорится в материале, Европе стоит готовиться к тому, что Вашингтон разрушит НАТО и начнёт сближение с президентом России Владимиром Путиным.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.

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