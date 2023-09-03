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KI: военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины пожаловались на неэффективную подготовку, которую проводят офицеры и инструкторы стран Североатлантического альянса.
KI: военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО
  • AP

Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

По словам одного из украинских военных, инструкторам НАТО не хватает боевого опыта.

«Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах», — говорится в публикации.

Кроме того, переводчики из западных стран чаще всего не владеют военной лексикой и испытывают трудности в передаче точных команд или ответов инструкторов.

Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве НАТО.

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