KI: военные украинской армии пожаловались на неэффективную подготовку НАТО
- AP
Об этом сообщает издание Kyiv Independent.
По словам одного из украинских военных, инструкторам НАТО не хватает боевого опыта.
«Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах», — говорится в публикации.
Кроме того, переводчики из западных стран чаще всего не владеют военной лексикой и испытывают трудности в передаче точных команд или ответов инструкторов.
Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве НАТО.