Нехаммер: Вена должна быть готова к прекращению транзита российского газа
По его словам, в стране идёт работа над планом Б.
«Мы начали работать над ним ещё в прошлом году, тогда обеспокоенность относительно прекращения поставок была сильнее», — сказал Нехаммер.
Также канцлер отметил необходимость готовиться «к самым худшим вариантам развития событий» в сфере поставок.
«Нельзя гарантировать, что трубопровод не взорвут», — добавил глава государства.
Также Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии.
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту.