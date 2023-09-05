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Нехаммер: Вена должна быть готова к прекращению транзита российского газа

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Австрия должна быть готова к прекращению транзита российского газа через Украину после 2024 года, заявил канцлер республики Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF.

По его словам, в стране идёт работа над планом Б.

«Мы начали работать над ним ещё в прошлом году, тогда обеспокоенность относительно прекращения поставок была сильнее», — сказал Нехаммер.

Также канцлер отметил необходимость готовиться «к самым худшим вариантам развития событий» в сфере поставок.

«Нельзя гарантировать, что трубопровод не взорвут», — добавил глава государства.

Также Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту.

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