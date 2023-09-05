Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии
По его словам, в первую очередь речь идёт об обеспечении безопасности энергоснабжения.
Канцлер отметил, что в случае её нарушения также нарушится система, а вместе с ней производство и снабжение людей энергией.
«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», — прокомментировал Нехаммер закупку газа у России.
При этом он добавил, что это является его обязанностью как федерального канцлера.
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту.
Также в FT отмечали, что австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции.