Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но пока этого нельзя избежать.

По его словам, в первую очередь речь идёт об обеспечении безопасности энергоснабжения.

Канцлер отметил, что в случае её нарушения также нарушится система, а вместе с ней производство и снабжение людей энергией.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», — прокомментировал Нехаммер закупку газа у России.

При этом он добавил, что это является его обязанностью как федерального канцлера.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту.

Также в FT отмечали, что австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции.