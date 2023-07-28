OMV продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту
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Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Начиная с февраля 2023 года «Газпром» очень последовательно поставляет около 100% по их контрактным обязательствам. И это то, что мы получаем с тех пор в Австрии», — сказал он.
Вместе с этим Штерн подчеркнул, что «в Германии по договору о поставках газа» австрийская сторона не получает никакого газа с прошлого года.
Ранее Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.