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OMV продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту

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Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту.
OMV продолжает получать от «Газпрома» 100% поставок газа по контракту
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Начиная с февраля 2023 года «Газпром» очень последовательно поставляет около 100% по их контрактным обязательствам. И это то, что мы получаем с тех пор в Австрии», — сказал он.

Вместе с этим Штерн подчеркнул, что «в Германии по договору о поставках газа» австрийская сторона не получает никакого газа с прошлого года.

Ранее Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.

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