FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции
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Об этом он заявил в интервью Financial Times.
«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от «Газпрома», — отметил Штерн.
По его словам, OMV может закупать топливо из любого источника, пока он является юридически приемлемым.
Ранее издание Financial Times писало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».