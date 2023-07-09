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FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции

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Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.
FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от «Газпрома», — отметил Штерн.

По его словам, OMV может закупать топливо из любого источника, пока он является юридически приемлемым.

Ранее издание Financial Times писало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».

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