FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от «Газпрома», — отметил Штерн.

По его словам, OMV может закупать топливо из любого источника, пока он является юридически приемлемым.

Ранее издание Financial Times писало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».