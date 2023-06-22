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FT: Россия может прекратить транзит газа через Украину к концу 2024 года

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Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом», пишет Financial Times со ссылкой на интервью с украинским министром энергетики Германом Галущенко.
FT: Россия может прекратить транзит газа через Украину к концу 2024 года
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что шансы на продление пятилетнего транзитного контракта невелики.

Между тем подчёркивается, что на маршрут через Украину приходится почти 5% всего импорта газа в Европу.

«Я действительно не могу представить, как это может быть на двусторонней основе», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос, готова ли Украина пересмотреть соглашение с Москвой.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что Киев, несмотря на то что называет Москву агрессором, кассирует деньги за транзит энергоресурсов из России.

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