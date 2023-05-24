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Путин: Украина называет Россию агрессором, но кассирует деньги за транзит энергоресурсов

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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что Украина, несмотря на то что называет Россию агрессором, кассирует деньги за транзит энергоресурсов из России.

«Две нитки газопровода через Украину: Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — подчеркнул президент.

Путин также заявил, что Россия всегда строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме.

Кроме того, по его словам, обвальный сценарий для экономики стран ЕврАзЭС уже явно не сбудется.

Российский лидер напомнил, что эксперты говорят о росте ВВП России.

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