Путин: Украина называет Россию агрессором, но кассирует деньги за транзит энергоресурсов
«Две нитки газопровода через Украину: Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — подчеркнул президент.
Путин также заявил, что Россия всегда строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме.
Кроме того, по его словам, обвальный сценарий для экономики стран ЕврАзЭС уже явно не сбудется.
Российский лидер напомнил, что эксперты говорят о росте ВВП России.