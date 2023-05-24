Президент России Владимир Путин заявил, что обвальный сценарий для экономики стран ЕврАзЭС уже явно не сбудется.

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

«Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределённости, общий ВВП государств Евразийского (экономического. — RT) союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», — отметил российский лидер.

Он добавил, что «ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт».

Путин напомнил, что эксперты говорят о росте ВВП России.

«Сначала говорили о +0,7%... Теперь уже говорят о +1,5%, а, может быть, к 2% будет», — сказал он.

По его словам, это о многом говорит.

В марте Путин заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.

Он также добавил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.

Президент отметил, что противник рассчитывал на то, что Россия «рухнет через две-три недели или через месяц».