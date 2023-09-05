Власти Эстонии попросили молодёжь не уезжать в Россию на учёбу

Власти Эстонии не рекомендуют молодёжи выезжать в Россию и ряд других стран и получать там образование.

Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности (КаПо).

По данным ведомства, Москва стремится привлечь к обучению в стране русскоязычную молодёжь, проживающую за границей.

Кроме того, портал отметил, что обучающиеся в России иностранцы представляют собой «интерес для спецслужб России».

Ранее Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола в Брюсселе из-за участия России и Белоруссии.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил недовольство решением Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.