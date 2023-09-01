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Глава МИД Эстонии недоволен приглашением россиян и белорусов Нобелевским фондом

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался недоволен решением Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.
Глава МИД Эстонии недоволен приглашением россиян и белорусов Нобелевским фондом
  • globallookpress.com
  • © Kira Hofmann/PHOTOTHEK

«Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске сохраняется надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий», — написал он в X (бывший Twitter).

Как стало известно ранее, Нобелевский фонд пересмотрел свою политику и снова приветствует присутствие на церемонии вручения премий представителей России, Белоруссии и Ирана.

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