Глава МИД Эстонии недоволен приглашением россиян и белорусов Нобелевским фондом

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался недоволен решением Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.

«Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске сохраняется надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий», — написал он в X (бывший Twitter).

Как стало известно ранее, Нобелевский фонд пересмотрел свою политику и снова приветствует присутствие на церемонии вручения премий представителей России, Белоруссии и Ирана.