Более 20 человек пострадали в результате въезда машины в ресторан в Техасе
Об этом информирует ABC News.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Розенберг.
По данным телеканала, все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.
«Расследование причин происшествия в настоящее время продолжается», — говорится в заявлении департамента полиции.
Ранее автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена.
В начале августа в США 11 детей получили серьёзные травмы в результате опрокидывания школьного автобуса.