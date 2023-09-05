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Более 20 человек пострадали в результате въезда машины в ресторан в Техасе

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По меньшей мере 23 человека пострадали после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас.

Об этом информирует ABC News.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Розенберг.

По данным телеканала, все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

«Расследование причин происшествия в настоящее время продолжается», — говорится в заявлении департамента полиции.

Ранее автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена.

В начале августа в США 11 детей получили серьёзные травмы в результате опрокидывания школьного автобуса.

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