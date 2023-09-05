Более 20 человек пострадали в результате въезда машины в ресторан в Техасе

По меньшей мере 23 человека пострадали после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас.

Об этом информирует ABC News. Отмечается, что инцидент произошёл в городе Розенберг. По данным телеканала, все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы. «Расследование причин происшествия в настоящее время продолжается», — говорится в заявлении департамента полиции. Ранее автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена. В начале августа в США 11 детей получили серьёзные травмы в результате опрокидывания школьного автобуса.