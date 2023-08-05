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В США 11 детей получили серьёзные травмы в результате опрокидывания школьного автобуса

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В американском штате Айдахо перевернулся школьный автобус, перевозивший около 30 детей, в результате чего 11 школьников получили серьёзные травмы.
В США 11 детей получили серьёзные травмы в результате опрокидывания школьного автобуса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CBS.

По словам полицейских, автобус был одним из нескольких, задействованных в перевозке детей в рамках программы летнего лагеря. В нём находились дети в возрасте от 13 до 18 лет.

Причина аварии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона недалеко от Гранд-Каньона перевернулся автобус. В результате инцидента скончался один человек, более 50 получили ранения.

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