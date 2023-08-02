В США у Гранд-Каньона в ДТП с автобусом один человек погиб, свыше 50 ранены
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных представителей экстренных служб.
«Восемь пострадавших были доставлены в ближайшие больницы на воздушном транспорте, а те, кто получил несерьёзные травмы, были отправлены наземным транспортом», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что началась проверка всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом с туристами из Казахстана на турецком курорте Аланья.
Также стало известно, что автобус, направлявшийся из испанского города Сарагоса на музыкальный фестиваль в пустыне Монегрос, загорелся в провинции Уэска.