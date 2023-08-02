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В США у Гранд-Каньона в ДТП с автобусом один человек погиб, свыше 50 ранены

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В американском штате Аризона недалеко от Гранд-Каньона перевернулся автобус. В результате инцидента скончался один человек, более 50 получили ранения.
В США у Гранд-Каньона в ДТП с автобусом один человек погиб, свыше 50 ранены
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных представителей экстренных служб.

«Восемь пострадавших были доставлены в ближайшие больницы на воздушном транспорте, а те, кто получил несерьёзные травмы, были отправлены наземным транспортом», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что началась проверка всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 12 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом с туристами из Казахстана на турецком курорте Аланья.

Также стало известно, что автобус, направлявшийся из испанского города Сарагоса на музыкальный фестиваль в пустыне Монегрос, загорелся в провинции Уэска.

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