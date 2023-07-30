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NTV: в турецкой Аланье микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП, есть погибшие

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Два человека погибли и 12 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом с туристами из Казахстана на турецком курорте Аланья.
NTV: в турецкой Аланье микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП, есть погибшие
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал NTV.

Отмечается, что микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе посёлка Окурджалар.

Погибли водитель, который является гражданином Турции, и гид — гражданин Украины.

Ранения получили 12 пассажиров.

27 июля сообщалось, что легковушка врезалась в локомотив электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, в результате чего два человека погибли.

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